В школах Перми демонтируют камеры в туалетах после скандала с их установкой

Камеры в туалетах школ Перми демонтируют после скандала с их установкой, сообщили perm.aif.ru в администрации города.
Речь идёт о скандале, который случился в конце октября в пермских учебных заведениях. В социальных сетях учениками нескольких школ и гимназии № 1 были опубликованы фотографии, на которых видно камеры наблюдения. По словам учащихся, устройства разместили в туалетах. Как пояснили сайту perm.aif.ru в департаменте образования Перми 22 октября, камеры действительно были установлены в учреждениях, однако, направлены исключительно на вход в туалет.
Фотографии и сообщения о ситуации получили большой резонанс в СМИ и социальных сетях. Утром 23 октября в администрации Перми perm.aif.ru сообщили, что устройства в школа № 42, 77 и 116 будут демонтированы.
«Камеры видеонаблюдения в туалетах указанных школ, в том числе муляжи, будут демонтированы. Камеры были установлены на входе в туалетные комнаты и направлены на зону умывальников», — сообщили в мэрии сайту perm.aif.ru. В администрации города также рассказали ещё об одном учреждении, ученики которого пожаловались на камеры в уборных. В ответ на жалобы воспитанников гимназии № 1 в мэрии сообщили, что в учреждениях изначально был установлен муляж, который демонтировали ещё 22 октября.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что городские власти назвали причину, по которой в школах решили установить устройства наблюдения. Таким способом в учреждениях решили бороться с курением электронных сигарет.