В школах Перми демонтируют камеры в туалетах после скандала с их установкой

«Камеры видеонаблюдения в туалетах указанных школ, в том числе муляжи, будут демонтированы. Камеры были установлены на входе в туалетные комнаты и направлены на зону умывальников», — сообщили в мэрии сайту perm.aif.ru. В администрации города также рассказали ещё об одном учреждении, ученики которого пожаловались на камеры в уборных. В ответ на жалобы воспитанников гимназии № 1 в мэрии сообщили, что в учреждениях изначально был установлен муляж, который демонтировали ещё 22 октября.