Сергей Шелест рассказал об успехах омских дорожников

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о промежуточных итогах работы дорожников в этом году. За текущий сезон специалисты УДХБ израсходовали уже 81,4 тыс. тонн асфальта.
Сейчас в городе ведется локальный аварийно-восстановительный ремонт на некоторых участках дорог — этому способствует установившаяся благоприятная погода.
Дорожники уже уложили 42 тротуара общей протяженностью порядка 15 тыс. кв.м. Новые пешеходные дорожки оборудовали не только в частном секторе, а также на подходах к пешеходным переходам и в районе школ и детсадов.
«Завершается обустройство искусственных неровностей. Адресным перечнем в этом году было предусмотрено 55 участков, где теперь появились новые элементы дорог. Чаще всего это территории вблизи образовательных учреждений и места повышенной концентрации ДТП», — рассказал Сергей Шелест.
Градоначальник также отметил, что в этом году на ремонт дорог было израсходовано более 81,4 тыс. тонн асфальта, однако работа на этом не прекращается — муниципальный асфальтобетонный завод продолжает производство.
Ранее мы писали, что омские дорожники укладывают новый асфальт на 4-й Дачной.