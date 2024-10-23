Стало известно, как будет выглядеть обновленный пляж на Шаморе во Владивостоке

«Работы затронут все объекты на территории, арендуемой ООО “Альтар” от базы отдыха “Скала любви” до речки Шамора», — рассказал руководитель компании-владельца территории ООО «Альтар» Станислав Примаченко.
Так, по его словам, к новому сезону отдыха туристы и жители города смогут увидеть изменения: на пляже появится асфальтированная автомобильная стоянка, зона у моря будет состоять из территории с твердым покрытием и песчаного пляжа, а самое главное — в новых капитальных строениях разместятся гостиничные номера, административные службы и заведения общепита. Гостиница с бассейном может открыться на Шаморе уже к 2027 году.
Как сказал Примаченко, собственник земли не возражает против того, чтобы заведения, проработавшие на пляже уже около 20 лет, открылись вновь в капитальных строениях. Поэтому в качестве арендаторов новых помещений их будут рассматривать в первую очередь. Об этом сообщил РБК Приморье.
Напомним, что с завершением сезона отдыха на пляже начался демонтаж популярных кафе «У Марины», «Арарат», «Пьяная курица» и «У Грачика». Всего снесут порядка семи строений от «Скалы любви» до конца пляжа. Избежать демонтажа удалось кафе Biergerdeten и гостинице «Марина».