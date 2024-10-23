Стало известно, как будет выглядеть обновленный пляж на Шаморе во Владивостоке

Так, по его словам, к новому сезону отдыха туристы и жители города смогут увидеть изменения: на пляже появится асфальтированная автомобильная стоянка, зона у моря будет состоять из территории с твердым покрытием и песчаного пляжа, а самое главное — в новых капитальных строениях разместятся гостиничные номера, административные службы и заведения общепита. Гостиница с бассейном может открыться на Шаморе уже к 2027 году.