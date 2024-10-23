В Нижнем Тагиле автобусы проезжают мимо остановок

В Нижнем Тагиле пользователи общественного транспорта пожаловались на водителей автобусов. Местные жители утверждают, что шоферы проезжают мимо остановочных комплексов и тормозят дальше.
— Что за отношение? И так делает каждый — без разницы, во сколько подъехал, проезжает мимо и стоит ждет. Ну подъедь к остановке, пусть люди сядут. Ведь есть пожилые люди, есть те, у кого со здоровьем не очень, но ехать надо, — цитирует Тагил. Лайф обращение, опубликованное в группе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».
Жалоба касается водителей, идущих по маршрутам № 25 «улица Булата Окуджавы — Смычка» и № 27 № 27 ГГМ «улица Булата Окуджавы — Смычка/Рудник имени III Интернационала».
Издание отмечает, что пассажиры вынуждены ждать общественного транспорта в течение 15−20 минут. При этом автобусы, которые ходят по данным маршрутам, подъезжают переполненные.