В Нижнем Тагиле автобусы проезжают мимо остановок

— Что за отношение? И так делает каждый — без разницы, во сколько подъехал, проезжает мимо и стоит ждет. Ну подъедь к остановке, пусть люди сядут. Ведь есть пожилые люди, есть те, у кого со здоровьем не очень, но ехать надо, — цитирует Тагил. Лайф обращение, опубликованное в группе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».