Сильные осадки затопили один из детских садов во Владивостоке

Из-за обрушившейся на Владивосток непогоды пострадали не только дороги, но и детский сад № 121. Об этом в социальных сетях рассказали жители города.
По словам родителей, чьи дети ходят в этот детский сад, из-за дождей вода проникла в здание. В помещении намокли стены и пол.
В МЦУ Владивостока прокомментировали, что в ближайшее время в здании проведут просушку, а также заменят двери. По плану будет обновлена и крыша, но работы начнутся в следующем году.
Отметим, что детский сад № 121 не первый страдает из-за удара стихии. Капитальный ремонт здесь проводили в 2019 году, но во время сильных дождей, которые обрушились на город в августе 2024 года, крыша дала течь.
Напомним, что из-за непогоды во Владивостоке усилили контроль за дорогами.