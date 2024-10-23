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В Воронеже ищут 18-летнего студента ВГУИТ

Сергей Ярцев пропал 21 октября.

Источник: "Лиза Алерт Воронеж"

В Воронеже объявили поиски 18-летнего Сергея Михайловича Ярцева, студента Воронежского университета инженерных технологий. Молодой человек живет в Новоживотинном. В последний раз его видели в понедельник, 21 октября. С тех пор Сергей не был дома.

Приметы пропавшего:

Рост 174 см, волосы темно-каштановые, глаза карие, нормального телосложения.

В день исчезновения был одет в черную куртку, чёрный спортивный костюм и белые кроссовки.

Если вам что-то известно о его месте нахождения, позвоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.