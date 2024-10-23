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Завершились поиски рабочего со шрамом, пропавшего под Новосибирском

Мужчина жив.

Источник: Предоставлено родными

Под Новосибирском родственники нашли 42-летнего рабочего, который пропал по пути из села Мошково в поселок Чик. Родители мужчины обратились в полицию, друзья расклеили объявления по поселку.

— Пропавший был разнорабочим, 27 сентября получил зарплату и поехал к родителям в Мошково. В электричке потерял телефон, его передали в отдел полиции на станции. Дмитрий гостил у родителей, а 1 октября поехал обратно в Чик. Из особых примет — татуировка на руке с буквой «Д.» и годом рождения на пальце. Есть шрам на спине по позвоночнику, — говорит друг пропавшего.

Мужчина был одет в камуфляжную форму, олимпийку с красным воротом и коричневые кроссовки. Через три недели он вышел на связь после публикаций в соцсетях. С мужчиной все в порядке.