Завершились поиски рабочего со шрамом, пропавшего под Новосибирском

— Пропавший был разнорабочим, 27 сентября получил зарплату и поехал к родителям в Мошково. В электричке потерял телефон, его передали в отдел полиции на станции. Дмитрий гостил у родителей, а 1 октября поехал обратно в Чик. Из особых примет — татуировка на руке с буквой «Д.» и годом рождения на пальце. Есть шрам на спине по позвоночнику, — говорит друг пропавшего.