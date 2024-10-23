Ремонт улицы Ленинградской в Иркутске завершен на 95%

— Ремонт выполнен достаточно качественно. Несмотря на то, что на него ушло больше времени, чем планировалось изначально. Это связано с комплексным подходом к проведению работ: здесь не только обновили дорогу и тротуары, но и заменили все коммуникации, находящиеся под землей. Действия подрядчика и ресурсоснабжающей организации были согласованы и синхронизированы, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.