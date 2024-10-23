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Ремонт улицы Ленинградской в Иркутске завершен на 95%

Был обновлен участок протяженностью 1,55 км.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске практически полностью был завершен комплексный ремонт улицы Ленинградской. Работы проводили на нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас работы на участке от Новаторов до Маршала Говорова выполнены на 95%. Там, подрезали деревья, поставили бордюры, обновили и укрепили основание.

— Ремонт выполнен достаточно качественно. Несмотря на то, что на него ушло больше времени, чем планировалось изначально. Это связано с комплексным подходом к проведению работ: здесь не только обновили дорогу и тротуары, но и заменили все коммуникации, находящиеся под землей. Действия подрядчика и ресурсоснабжающей организации были согласованы и синхронизированы, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Также на участке появилось новое дополнительное освещение. Сейчас подходит к концу облагораживание газонов. Дорожники наносят разметку и ставят знаки. Пока строительный сезон в областном центре не закончился еще обновят 26 участков протяженностью 28,4 км. Большая часть объектов уже сдана.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 23 октября на Чертугеевском полуострове в Иркутске прошел отжиг сухой растительности. За проведением работ следили работники МЧС.