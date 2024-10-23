С известной экоактивистки требуют более 800 тыс. рублей

Вера Сединина пояснила «Ъ-Прикамье», что направила на решение апелляции кассационную жалобу, которая будет рассмотрена 12 ноября. Экозащитница говорит, что ей известно о требованиях ООО. «Я слышала, что свое заявление общество направило до того, как я обратилась в кассацию, — рассказывает госпожа Сединина.— Возможно, это попытка напугать меня, но ничего у них не получится». По словам госпожи Седининой, в объем требований «Макс-СБ» были включены затраты на услуги юриста, а также его перелет и проживание в Нижнем Новгороде, где рассматривалась апелляционная жалоба.