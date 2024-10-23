С известной экоактивистки требуют более 800 тыс. рублей

Как сообщает издание «7×7 — Горизонтальная Россия» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов«), речь идет о взыскании судебных расходов на оплату представителя в суде. Напомним, госпожа Сединина добивается отмены решения Пермской городской думы об исключении из состава ООПТ “Черняевский лес” участка площадью 5,3 га по ул. Встречной, 33, где ранее располагалась турбаза “Чайка”.
Актив принадлежал одноименному ООО, которое затем продало его пермскому ООО «Макс-СБ». В мае прошлого года земля рекреационного назначения была исключена из состава ООПТ. Затем участок был продан ООО «СЗ “Петрокоминвест”», связанному с группой строительных компаний «Мегаполис».
Пермский краевой суд требования госпожи Седининой удовлетворил в полном объеме, но затем апелляционная инстанция отменила решение и вынесла новый судебный акт об отказе в них.
Вера Сединина пояснила «Ъ-Прикамье», что направила на решение апелляции кассационную жалобу, которая будет рассмотрена 12 ноября. Экозащитница говорит, что ей известно о требованиях ООО. «Я слышала, что свое заявление общество направило до того, как я обратилась в кассацию, — рассказывает госпожа Сединина.— Возможно, это попытка напугать меня, но ничего у них не получится». По словам госпожи Седининой, в объем требований «Макс-СБ» были включены затраты на услуги юриста, а также его перелет и проживание в Нижнем Новгороде, где рассматривалась апелляционная жалоба.
Вера Сединина считает, что, независимо от исхода основного спора, сумма в 800 тыс. руб. является явно завышенной. «Не думаю, что суд взыщет столько денег, — полагает она.— Кроме пенсии, никаких доходов у меня нет, если что — пусть высчитывают. В любом случае я буду бороться до конца, поскольку если решение апелляции устоит, то оно создаст опасный прецедент, который может привести к исключению других участков и уничтожению экосистемы Черняевского леса».