С детства обожала играть в детектива: рассказываем о лучшей участковой Прикамья-2024

— Я искренне благодарю всех жителей Добрянского городского округа, которые оказали мне такую колоссальную поддержку! Когда я прошла сначала во второй тур, а потом стала победительницей регионального этапа конкурса, эмоции были просто неимоверные. Я очень волновалась и искренне радовалась! — говорит лучший участковый Пермского края-2024 Яна Норицына.
Старший лейтенант полиции Яна Норицына стала победительницей регионального этапа конкурса «Народный участковый» — 2024, который вместе с МВД России проводит «Комсомольская правда». К участию в этом ее сподвигло руководство и коллеги.
— Мама раньше работала дознавателем, сейчас — в дежурной части, и я со школы помню, как она выезжала на дежурства, а мы с девочками во дворе играли в такие же игры: постоянно кого-то разыскивали и были детективами. Мама иногда рассказывала мне про свою работу: как она занимается семейными конфликтами и другими преступлениями. В память врезалась история, когда на кладбище осквернили памятник, и маме пришлось выехать туда ночью. Я была очень впечатлена этой историей.
Когда выросла, детские мечты Яны стали реальностью. За время работы в полиции она прошла следующий путь: в 19 лет стала помощником участкового, в 21 год — участковым, в 23 — старшим участковым уполномоченным.
Яна Владимировна говорит, что форму она носит с гордостью, с 18 лет водит машину, по утрам делает зарядку и хорошо стреляет.
— Благо, пока доводилось стрелять только в тире, а на практике применять оружие не довелось, — говорит она.
В ведении старшего лейтенанта полиции административный участок № 1 в Добрянке, на котором проживают около 4 тысяч человек. Старший участковый уполномоченный на нем просто универсальный солдат: она следит за правопорядком, рассматривает заявления, выезжает на вызовы о преступлениях и борется с незаконной миграцией.
— Мелкие хищения из торговых точек происходят чуть ли не каждый день, — говорит сотрудница полиции. — Людей не останавливает даже то, что в магазинах установлены видеокамеры. Попадаются, в основном, одни и те же: злоупотребляющие алкоголем и ранее судимые. Но если этих преступников мы задерживаем практически на следующий же день, то с мошенничествами дела обстоят иначе. Здесь важна роль профилактической работы, и моя обязанность — доступно рассказать гражданам о видах мошенничества, дать практические советы, как не стать жертвой.
— Знание людей, постоянное общение с ними — это главный принцип в деятельности участкового. Никакие справки, отчеты, которыми обязан заниматься участковый, не должны подменить живое общение с людьми. А когда слышу от людей «Спасибо, что вы есть», понимаю, что вся моя работа проходит не зря, — считает Яна Владимировна.
Сердце обаятельной сотрудницы занято, ее избранник — коллега по работе. В свободное время старший лейтенант с удовольствием прогуливается по набережной или Аллее доброты, где местные мастера установили арт-объекты — милых добрых глиняных человечков.
С 1 ноября Яна Норицына будет представлять Пермский край на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый»-2024. Проголосовать за нее можно будет на сайте МВД России.