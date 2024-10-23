С детства обожала играть в детектива: рассказываем о лучшей участковой Прикамья-2024

— Мама раньше работала дознавателем, сейчас — в дежурной части, и я со школы помню, как она выезжала на дежурства, а мы с девочками во дворе играли в такие же игры: постоянно кого-то разыскивали и были детективами. Мама иногда рассказывала мне про свою работу: как она занимается семейными конфликтами и другими преступлениями. В память врезалась история, когда на кладбище осквернили памятник, и маме пришлось выехать туда ночью. Я была очень впечатлена этой историей.