Главные новости 23 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 октября 2024 года.
СМИ раскрыли, о чем Путин будет говорить с Эрдоганом в Казани
Повестка встречи президентов Турции и России будет включать широкий круг вопросов и не ограничится двусторонним сотрудничеством. Одной из основных тем на переговорах, как сообщила турецкая газета Hurriyet, будет проблема нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Регионы начнут устанавливать индексы платы граждан за ЖКХ
Регионы под контролем ФАС установят индексы платы жителей за коммунальные услуги. Ведомство готово рассмотреть заявки на установление долгосрочных тарифов на ЖКХ, которые могут быть зафиксированы на три года и более.
Минобороны потребовало взыскать с разработчика снарядов 29 млн
МО потребовало взыскать более 29 млн рублей с Научно-исследовательского машиностроительного института им. В. В. Бахирева. По информации ТАСС, речь идет о неудовлетворительных, по мнению Минобороны, работах по модернизации вооружений для нужд ВС.
СМИ: дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху
Запущенный 19 октября в сторону резиденции премьер-министра Израиля беспилотник «Хезболлы» повредил окно спальни в его доме, сообщила госрадиостанция Kan. В результате атаки никто не пострадал, Биньямин Нетаньяху находился вне дома.
Россиянам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей в 2025 году
Каждый пятый россиянин в 2025 году будет получать не менее 99 952 рублей, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Эксперт посоветовал работникам, чья зарплата не менялась 12 месяцев и более, обсудить с работодателем возможные причины.