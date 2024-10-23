Главные новости 23 октября 2024 года

Повестка встречи президентов Турции и России будет включать широкий круг вопросов и не ограничится двусторонним сотрудничеством. Одной из основных тем на переговорах, как сообщила турецкая газета Hurriyet, будет проблема нормализации отношений между Турцией и Сирией.