Дятлова объяснила, почему в Макс-Ашманн-парке ещё не подключили освещение

Освещение в Макс-Ашманн-парке в Калининграде не подключают из-за проблем с сетями «Янтарьэнерго». Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во вторник, 22 октября.
«Про проблему подключения к сетям “Янтарьэнерго” знаю, будем помогать подрядной организации. И, конечно, наказывать за каждый день просрочки по исполнению данных условий контракта».
Работы по благоустройству Макс-Ашманн-парка начали и планировали завершить ещё в 2023 году, однако после фиаско первого подрядчика сроки неоднократно сдвигали. В итоге работы затянулись.
К концу сентября 2024-го новый подрядчик — СК «Стандарт» — закончил работы по благоустройству парка. Тогда готовность объекта оценивали в 98%. Работы по установке освещения и камер «Безопасного города» в парке рассчитывали завершить к середине октября. Их выполняет ООО «СТСБ-Сервис» за 72 миллиона рублей.
Макс-Ашманн-парк победил в голосовании, которое проводила администрация Калининграда. Площадь зелёной зоны между улицами Горького, Герцена и Богатырской составляет 68 гектаров. Проект включает прогулочную зону от улицы Малой Лесной до Парковой аллеи, укладку покрытия в районе пруда, замощение брусчаткой и установку освещения. Также необходимо проложить сети освещения и видеонаблюдения, сделать дренаж и другие работы.