Дятлова объяснила, почему в Макс-Ашманн-парке ещё не подключили освещение

Макс-Ашманн-парк победил в голосовании, которое проводила администрация Калининграда. Площадь зелёной зоны между улицами Горького, Герцена и Богатырской составляет 68 гектаров. Проект включает прогулочную зону от улицы Малой Лесной до Парковой аллеи, укладку покрытия в районе пруда, замощение брусчаткой и установку освещения. Также необходимо проложить сети освещения и видеонаблюдения, сделать дренаж и другие работы.