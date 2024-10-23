Пермяки могут задать вопросы заместителю председателя городской думы

— Городской кол-центр — это инструмент, позволяющий в режиме on-line отслеживать ситуацию в городе и помогать людям решать насущные проблемы и давать подробные консультации, — рассказали в Пермской городской Думе. — Это мощный коммуникационный ресурс, дающий возможность получать информацию непосредственно от горожан. Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. В остальное время работает автоответчик, на котором можно оставить сообщение — оно не останется без внимания.