С 1 ноября на пригородных направлениях отменят «дачные» поезда

С 1 ноября в связи с окончанием периода курсирования дачных поездов на Калининградской железной дороге частично изменится расписание в пригородном сообщении.
Утренний пригородный поезд № 6312 Калининград — Багратионовск, который отправлялся с Южного вокзала в 8:10, с 1 ноября будет курсировать только по выходным и праздничным дням. Время его отправления, проследования по промежуточным остановочным пунктам и прибытия в Багратионовск не изменится.
Также с этой даты отменяется пригородный поезд № 6317, отправляющийся из Багратионовска в 18:35 — по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням.
При этом по выходным и праздничным дням назначается поезд с временем отправления со станции Багратионовск в 14:14 и прибытием на Южный вокзал в 15.08.
Пригородные поезда № 6305 Калининград — Мамоново и № 6308 Мамоново — Калининград будут курсировать только по выходным и праздничным дням. Время их отправления и прибытия на конечные станции маршрута не изменится.
На весь осенне-зимний период отменяются два пригородных поезда, отправляющихся из Калининграда в 8:45, из Черняховска в 13:05. При этом поезда до станции Чернышевское и обратно продолжат курсирование с той же периодичностью по действующему расписанию.
Отменяются ежедневные поезда из Балтийска с отправлением в 15:42 и в Балтийск с отправлением с Северного вокзала в 8:03. При этом пригородные поезда по рабочим дням продолжат курсировать согласно действующего расписания.
На Светлогорском направлении изменится время отправления дневной «Ласточки», которая будет отправляться с Южного вокзала на 2 минуты раньше (в 14:00), а маршрут поезда, отправляющегося со станции Светлогорск-2 в 13:39, будет продлен до Южного вокзала.