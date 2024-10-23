С 1 ноября на пригородных направлениях отменят «дачные» поезда

Утренний пригородный поезд № 6312 Калининград — Багратионовск, который отправлялся с Южного вокзала в 8:10, с 1 ноября будет курсировать только по выходным и праздничным дням. Время его отправления, проследования по промежуточным остановочным пунктам и прибытия в Багратионовск не изменится.