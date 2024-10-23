Челябинские промышленники разработали импортозамещающие комплектующие для энергетики

Проект компании «Энергия+21» направлен на развитие отечественной энергетики. «Инженеры спроектировали ограничители для защиты изоляции электроустановок сетей от коммутационных и грозовых перенапряжений. Такие устройства обеспечивают работу в пределах своей вольтоамперной характеристики и пропускной способности в схемах, где кратковременные перенапряжения не превышают допустимые уровни и длительность приложения к ограничителям. Эта инновационная разработка носит импортозамещающий характер критически важных иностранных комплектующих», — пояснил собеседник агентства.