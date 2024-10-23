Челябинские промышленники разработали импортозамещающие комплектующие для энергетики

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Челябинские инженеры создали импортозамещающие ограничители перенапряжения для энергетики, а также инновационные стеклянные изоляторы, которые не требуют регулярной мойки и чистки, сообщили ТАСС в Фонде развития промышленности Челябинской области.
«Свои инновационные разработки, включая импортозамещающие ограничители, “Ю. М. Э. К.” и “Энергия+21” представили в Фонд развития промышленности Челябинской области на экспертизу наблюдательного совета. По итогам рассмотрения заявители получат гранты на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам», — сказали в фонде.
Проект компании «Энергия+21» направлен на развитие отечественной энергетики. «Инженеры спроектировали ограничители для защиты изоляции электроустановок сетей от коммутационных и грозовых перенапряжений. Такие устройства обеспечивают работу в пределах своей вольтоамперной характеристики и пропускной способности в схемах, где кратковременные перенапряжения не превышают допустимые уровни и длительность приложения к ограничителям. Эта инновационная разработка носит импортозамещающий характер критически важных иностранных комплектующих», — пояснил собеседник агентства.
Собеседник агентства рассказал, что разработка компании «Ю. М. Э. К.» предназначена для высоковольтных линий электропередачи. За счет инновационного подхода она решает целый ряд существующих проблем. Созданные компанией стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием горячего прессования, в отличие от привычных аналогов, не требуют регулярной мойки и чистки. Они также повышают надежность линий электропередачи, сокращают затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Фонд развития промышленности Челябинской области является основным институтом Минпрома региона для развития промышленных предприятий. Предлагаемые фондом меры господдержки направлены на стабильность работы производств.