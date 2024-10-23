В Ростовской области напомнили о наказании за ловлю раков руками

Каждой осенью жители Ростовской области выходят с фонариками на обмелевшие берега и прямо руками ловят пресноводных раков. При этом многие даже не подозревают, что подобная добыча запрещена, говорится на сайте Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
При любительском рыболовстве запрещено: ловить раков руками или во время ныряния. Также нельзя применять осветительные приборы и фонари различных конструкций (за исключением лова удочками и спиннинговым снастями).
При нарушении указанных требований грозит административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Также могут конфисковать судно и орудия лова (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ).
— Единственный разрешенный способ — использование раколовок не более пяти штук у одного человека. Параметры ловушек не должны превышать 80 см, — отмечают специалисты АЧТУ Росрыболовства.
Добавим, суточная норма добычи пресноводного рака составляет 30 экземпляров. Его длина в Северском Донце в свежем виде должна быть не менее 9 см, а в Цимлянском водохранилище — не менее 10 см.