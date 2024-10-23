Выйдя из тюрьмы, экс-чиновник посоветовал коллегам посидеть

«Я не хочу прибедняться, но я из бедной семьи, действительно. Из малоимущей. Поэтому, когда появились хорошая зарплата в мэрии, это приносило удовлетворение. И приятно было носить хорошие, брендовые вещи, не спорю. Но потом, когда стоишь на плацу колонии, а на тебе телогрейка, тёплые, хотя и бесформенные штаны, ты понимаешь: зато они греют! И с машинами так же: приятно ездить на “Мерседесе” или БМВ, но они выполняют точно такую же функцию, как машины не такие раскрученные, модные», — рассказал бывший чиновник.