Выйдя из тюрьмы, экс-чиновник посоветовал коллегам посидеть

Бывший заместитель мэра Иркутска Владимир Преловский, которого весной 2022 года приговорили к 4 годам, выйдя из колонии, написал пост в соцсети, где назвал тюрьму курсами повышения квалификации и порекомендовал другим людям на «руководящих постах» тоже эти курсы пройти.
Подробности — в нашем материале.
«Приятно ездить на “Мерседесе”»
«Считаю, что в тюрьме я не сидел, просто ездил на курсы повышения квалификации. Это так. Это уникальный институт. Рекомендую всем, кто на руководящих постах, один годик — само то, два и более — уже перебор», — написал 38-летний Преловский в свой день рождения (орфография и пунктуация автора сохранены).
В интервью журналу «Иркутские кулуары» он объяснил, кому предназначалась его рекомендация.
«Некоторые телеграм-каналы немного переиначили мои слова. Они написали, что Преловский рекомендовал всем чиновникам посидеть в колонии. А я ведь высказался не так. Я сделал акцент не на чиновниках, а на тех, кто занимается именно руководством. Потому что, по моему мнению, чтобы выкристаллизовалась какая-то личность, необходима либо шоковая терапия, либо долгое-долгое обучение и воспитание», — объяснил Преловский. Видимо, под шоковой терапией он и имел в виду места не столь отдаленные. А сидел он под Иркутском.
К посту бывший чиновник прикрепил свое фото, которое, по всей видимости, должен был носить на униформе в колонии. Как экс-чиновник сам пояснил, он и сейчас носит эту карточку с собой, чтобы «больше так себя не запускать». На том снимке он явно находится в большем весе.
Журналистам кулуаров Преловский рассказал, что за два года в колонии строгого режима похудел на 53 килограмма, а еще перестал гнаться «за сверхдоходами, немыслимым богатством».
«Я не хочу прибедняться, но я из бедной семьи, действительно. Из малоимущей. Поэтому, когда появились хорошая зарплата в мэрии, это приносило удовлетворение. И приятно было носить хорошие, брендовые вещи, не спорю. Но потом, когда стоишь на плацу колонии, а на тебе телогрейка, тёплые, хотя и бесформенные штаны, ты понимаешь: зато они греют! И с машинами так же: приятно ездить на “Мерседесе” или БМВ, но они выполняют точно такую же функцию, как машины не такие раскрученные, модные», — рассказал бывший чиновник.
Кто такой Преловский?
Владимир Преловский, по первому образованию он геолог, по второму — юрист, с 2017 года занимал пост заместителя мэра, главы Октябрьского округа Иркутска, а с осени 2020 года исполнял обязанности председателя комитета городского обустройства столицы Приангарья. Ушел он из мэрии в феврале 2021-го. А в мае того же года его обвинили в получении трех крупных взяток. По версии следствия, чиновник брал большие суммы денег от коммерческих фирм и способствовал тому, чтобы эти предприятия получали госзаказ на ремонт фасадов многоэтажек.
Суммы взяток правоохранители не раскрывали и особых подробностей про дело Преловского не сообщали. Суда бывший заммэра дожидался под домашним арестом.
Приговор Преловскому Октябрьский районный суд Иркутска вынес весной 2022 года, его отправили на 4 года в колонию строгого режима, но в январе 2024-го смягчили наказание, заменив часть срока на принудительные работы.