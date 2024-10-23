«Долгожданный объект»: под Волгоградом до конца 2024 года пустят движение по первой части Третьего пускового комплекса

Масштабные работы по строительству новой трассы через пойму в Волгоградской области продолжаются. Уже в конце 2024 года для автомобилистов откроют движение по первой части Третьего пускового комплекса и по мостам через ерики Гнилой и Осинки. 23 октября важный объект посетил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, глава региона оценил ход работ и поставил новые задачи.
— Объект по-настоящему долгожданный, очень востребованный, очень нужный для социально-экономического развития Волгоградской области.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик построил мосты через ерики. По проекту обустроили съезды, тротуары, велодорожки, поставили наружное освещение и ливневки. На мосту через ерик Гнилой ставят шумозащитные экраны и ограждения. Там движение организуют пока по левой нитке. Второй же объект полностью отрыт для водителей.
Сам же комплекс строят в два этапа. 14-километровый объект «разбили» на части. Первый этап достраивают в ближайшее время. Его протяженность 4,5 километра, он включает два моста и транспортную развязку. На втором рабочие построят 6 мостов, 10 водопропускных труб и 9,7 километров пускового комплекса. Проект уже готов, осталось его реализовать.
— Необходимо в 2025 году завершить проектирование второй нитки моста через Волгу. Этот объект позволит развести потоки и обеспечить безопасное, беспрепятственное и быстрое прохождение транзитного транспорта через Волгу, — поставил задачи губернатор.
Напомним, что Третий пусковой комплекс свяжет Заволжье с Волгоградом, а также исключит из маршрута транзита населенные пункты. Транспортный коридор «Север — Юг» федерального значения в перспективе повысит экономику региона и страны.