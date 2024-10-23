«Долгожданный объект»: под Волгоградом до конца 2024 года пустят движение по первой части Третьего пускового комплекса

Масштабные работы по строительству новой трассы через пойму в Волгоградской области продолжаются. Уже в конце 2024 года для автомобилистов откроют движение по первой части Третьего пускового комплекса и по мостам через ерики Гнилой и Осинки. 23 октября важный объект посетил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, глава региона оценил ход работ и поставил новые задачи.