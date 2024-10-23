Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончанам рассказали о наказании за массовую ловлю раков руками

Штраф составит до 5000 рублей, но может быть и конфискация судна, орудия добычи.

Источник: Аргументы и факты

Жителей донского региона предупредили о наказании за вылов раков руками. Подробности привели в федеральном агентстве по рыболовству.

Ограничение на обычную добычу сейчас не действует. Однако ловля раков руками запрещена. Нельзя добывать клешнеобразных руками вброд, путем ныряния и использовать осветительные приборы ночью.

Нарушителей обещают наказать — штраф составляет от 2000 до 5000 рублей. При этом могут конфисковать судно и орудие добычи.

Ловить раков можно с помощью раколовки. При этом в одни руки раколовок не должно быть больше пяти штук.

Суточная норма добычи раков — 30 штук. Длина особи не должна быть больше девяти сантиметров.

штрафы