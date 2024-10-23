Дончанам рассказали о наказании за массовую ловлю раков руками

Жителей донского региона предупредили о наказании за вылов раков руками. Подробности привели в федеральном агентстве по рыболовству.
Ограничение на обычную добычу сейчас не действует. Однако ловля раков руками запрещена. Нельзя добывать клешнеобразных руками вброд, путем ныряния и использовать осветительные приборы ночью.
Нарушителей обещают наказать — штраф составляет от 2000 до 5000 рублей. При этом могут конфисковать судно и орудие добычи.
Ловить раков можно с помощью раколовки. При этом в одни руки раколовок не должно быть больше пяти штук.
Суточная норма добычи раков — 30 штук. Длина особи не должна быть больше девяти сантиметров.