aespa выпустили клип на песню Whiplash

Женская K-pop-группа aespa представила видео на композицию Whiplash из своего одноименного пятого EP, увидевшего свет 21 октября.
В ролике на ритмичный EDM-трек девушки снимают друг друга в белой студии на высокотехнологичное, футуристичное оборудование, затем появляются еще в нескольких локациях и заканчивают изящной хореографией.
Ранее aespa выпустили сингл-альбом SYNK: PARALLEL LINE из четырех песен — по одной от каждой участницы. Также в этом году увидел свет первый лонгплей коллектива — Armageddon.