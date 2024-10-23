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aespa выпустили клип на песню Whiplash

Женская K-pop-группа aespa представила видео на композицию Whiplash из своего одноименного пятого EP, увидевшего свет 21 октября.

Источник: Звук

Женская K-pop-группа aespa представила видео на композицию Whiplash из своего одноименного пятого EP, увидевшего свет 21 октября.

В ролике на ритмичный EDM-трек девушки снимают друг друга в белой студии на высокотехнологичное, футуристичное оборудование, затем появляются еще в нескольких локациях и заканчивают изящной хореографией.

Ранее aespa выпустили сингл-альбом SYNK: PARALLEL LINE из четырех песен — по одной от каждой участницы. Также в этом году увидел свет первый лонгплей коллектива — Armageddon.