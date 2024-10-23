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Вандалы разнесли новые туалеты в воронежском парке «Танаис»

Их остановила пенсионерка.

В парке «Танаис» трое мужчин испортили временные туалеты, сообщили в администрации парка.

Всего в парке поставили четыре туалетных кабинки. Они находятся за огороженной строительной площадкой. На этой неделе трое агрессивных мужчин пытались отломить ручки, били ногами по дверям — одну удалось погнуть, в самой кабинке устроили беспорядок.

Остановила вандалов отважная пенсионерка. Она же рассказала о случившемся администрации парка.

Сейчас специалисты исправляют повреждения, которые причинили мужчины, а также монтируют видеонаблюдение и дополнительное освещение.