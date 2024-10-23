Вандалы разнесли новые туалеты в воронежском парке «Танаис»

Всего в парке поставили четыре туалетных кабинки. Они находятся за огороженной строительной площадкой. На этой неделе трое агрессивных мужчин пытались отломить ручки, били ногами по дверям — одну удалось погнуть, в самой кабинке устроили беспорядок.