Вандалы разнесли новые туалеты в воронежском парке «Танаис»

В парке «Танаис» трое мужчин испортили временные туалеты, сообщили в администрации парка.
Всего в парке поставили четыре туалетных кабинки. Они находятся за огороженной строительной площадкой. На этой неделе трое агрессивных мужчин пытались отломить ручки, били ногами по дверям — одну удалось погнуть, в самой кабинке устроили беспорядок.
Остановила вандалов отважная пенсионерка. Она же рассказала о случившемся администрации парка.
Сейчас специалисты исправляют повреждения, которые причинили мужчины, а также монтируют видеонаблюдение и дополнительное освещение.