В полиции Кубани предупредили о «секретных» звонках от мошенников

Правоохранители сообщают, что схема мошенников начинается с предупреждения о конфиденциальности разговора. Далее следует фраза: «Прямо сейчас с вашей банковской карты пытаются перевести деньги на счет преступной организации». После этого звонившие настаивают на необходимости срочного перевода средств с личной карты на «безопасный счет», номер которого якобы будет отправлен по СМС.