В полиции Кубани предупредили о «секретных» звонках от мошенников

Правоохранители сообщают, что схема мошенников начинается с предупреждения о конфиденциальности разговора. Далее следует фраза: «Прямо сейчас с вашей банковской карты пытаются перевести деньги на счет преступной организации». После этого звонившие настаивают на необходимости срочного перевода средств с личной карты на «безопасный счет», номер которого якобы будет отправлен по СМС.
Мошенники уверяют, что на следующий день потребуется посетить отделение банка для получения дальнейших инструкций о возврате средств. В полиции предупреждают: их заверения являются обманом.
Ведомство рекомендует сразу прекратить разговор после получения подобных звонков, не выполнять никаких указаний и не переводить деньги на неизвестные счета.