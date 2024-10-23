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В полиции Кубани предупредили о «секретных» звонках от мошенников

ГУ МВД России по Краснодарскому краю предупреждает о новом методе мошенничества, связанном с телефонными звонками. В пресс-службе ведомства рассказали, как необходимо действовать в случае подозрительных разговоров.

Источник: Коммерсантъ

Правоохранители сообщают, что схема мошенников начинается с предупреждения о конфиденциальности разговора. Далее следует фраза: «Прямо сейчас с вашей банковской карты пытаются перевести деньги на счет преступной организации». После этого звонившие настаивают на необходимости срочного перевода средств с личной карты на «безопасный счет», номер которого якобы будет отправлен по СМС.

Мошенники уверяют, что на следующий день потребуется посетить отделение банка для получения дальнейших инструкций о возврате средств. В полиции предупреждают: их заверения являются обманом.

Ведомство рекомендует сразу прекратить разговор после получения подобных звонков, не выполнять никаких указаний и не переводить деньги на неизвестные счета.