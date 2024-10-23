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В центре Омска одна из остановок получила новое название

Речь идет об остановке «Дом одежды».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на пленарном заседании омского Горсовета депутаты приняли решение о переименовании остановки «Дом одежды» на улице Ленина в «Дом актера». С такой инициативой к депутатам обратилось Омское региональное отделение Союза театральных деятелей России.

Как отметили депутаты, магазин «Дом одежды» прекратил свою деятельность, а следовательно новое название остановки повысит значимость Омского Дома актера им. Ножери Чонишвили, который объединяет более 300 ведущих театральных специалистов из Омска, Тары и Калачинска.