В центре Омска одна из остановок получила новое название

Сегодня на пленарном заседании омского Горсовета депутаты приняли решение о переименовании остановки «Дом одежды» на улице Ленина в «Дом актера». С такой инициативой к депутатам обратилось Омское региональное отделение Союза театральных деятелей России.
Как отметили депутаты, магазин «Дом одежды» прекратил свою деятельность, а следовательно новое название остановки повысит значимость Омского Дома актера им. Ножери Чонишвили, который объединяет более 300 ведущих театральных специалистов из Омска, Тары и Калачинска.