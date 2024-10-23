В Китае смогли создать аминокислоты из воздуха и воды

ГОНКОНГ, 23 октября. /ТАСС/. Группа ученых из Научно-технического университета Китая (USTC) в ходе эксперимента смогла синтезировать аминокислоты, используя только воду и воздух. Это может открыть в химической промышленности новый путь к экологически чистому производству, сообщила газета South China Morning Post.
«Мы добились направленного синтеза отдельных аминокислот — глицина — благодаря инновационному дизайну эксперимента», — приводит издание слова руководителя коллектива ученых, сотрудника USTC Цзэн Цзе. Ученые использовали метод электрохимического катализа, чтобы имитировать в контейнере атмосферу Земли и создать искусственную грозовую тучу.
В результате удалось преобразовать углекислый газ в щавелевую кислоту, затем в глиоксиловую. Азот синтезировали в аммиак, а после в гидроксиламин. Вещества в ходе реакции с электровосстановлением преобразовались в 5,1 гр высокочистого твердого глицина.
Ученый сообщил, что его команда в будущем намерена синтезировать более сложные органические молекулы, используя только воду и воздух. Подобная технология может использоваться в экологически чистом производстве, без применения продуктов нефтепереработки. Это уменьшит потребление энергии, а также сократит объемы токсичных отходов, заключает газета.