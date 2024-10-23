В Китае смогли создать аминокислоты из воздуха и воды

Ученый сообщил, что его команда в будущем намерена синтезировать более сложные органические молекулы, используя только воду и воздух. Подобная технология может использоваться в экологически чистом производстве, без применения продуктов нефтепереработки. Это уменьшит потребление энергии, а также сократит объемы токсичных отходов, заключает газета.