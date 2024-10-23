Ушел из жизни гендиректор уфимского хлебообъединения «Восход».

Вячеслав Оточин оставил после себя светлую память о своем жизненном пути и профессиональных достижениях. Получил образование в Сибирском автомобильно-дорожном институте, где изучал строительство автомобильных дорог и аэродромов, а затем продолжил свое обучение в Уфимском государственном институте сервиса, получив степень в области менеджмента. Его трудовая карьера началась с простого дорожного рабочего, и с тех пор он неустанно двигался к своим целям.