Ушел из жизни гендиректор уфимского хлебообъединения «Восход».

Как сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района Уфы, 23 октября в возрасте 56 лет ушел из жизни Вячеслав Петрович Оточин — генеральный директор АО «Уфимское хлебообъединение “Восход”.
Вячеслав Оточин оставил после себя светлую память о своем жизненном пути и профессиональных достижениях. Получил образование в Сибирском автомобильно-дорожном институте, где изучал строительство автомобильных дорог и аэродромов, а затем продолжил свое обучение в Уфимском государственном институте сервиса, получив степень в области менеджмента. Его трудовая карьера началась с простого дорожного рабочего, и с тех пор он неустанно двигался к своим целям.
С 2004 года Вячеслав Петрович начал усердно трудиться в отрасли, по которой все его будут помнить, и уже в 2014 году он занял пост генерального директора «Восхода». Его вклад в развитие хлебопекарной отрасли и республики никогда не будет забыт, отметили в муниципалитете.