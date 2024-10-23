Бывший омский чиновник Зярко назначен первым вице-мэром Томска

Дмитрий Зярко с лета 2017 года возглавлял Ленинский административный округ Омска. На прошлой неделе он официально покинул этот пост.
Как выяснил «СуперОмск», и. о. главы Ленинского административного округа назначен бывший первый замглавы КАО Николай Хроленко.
Отметим, что мэр Томска Дмитрий Махиня до сентября 2023 работал вице-мэром Омска, директором департамента имущественных отношений.
После его назначения главой города омские кадры начали постепенно перебираться в Томск для получения высоких постов в местной администрации.