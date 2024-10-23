Семь маршрутов наземного транспорта изменятся с 26 октября

«Мы регулярно анализируем работу наземного транспорта и корректируем маршруты там, где это необходимо. С 26 октября изменим семь маршрутов автобусов и электробусов. Они охватывают 15 районов в шести округах Москвы. Теперь пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов. Продолжаем повышать качество поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.