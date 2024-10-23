Семь маршрутов наземного транспорта изменятся с 26 октября

«Мы регулярно анализируем работу наземного транспорта и корректируем маршруты там, где это необходимо. С 26 октября изменим семь маршрутов автобусов и электробусов. Они охватывают 15 районов в шести округах Москвы. Теперь пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов. Продолжаем повышать качество поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, маршрут № 434 продлят до научной долины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и станции метро «Ломоносовский проспект», а также он получит новый номер — № 934. Пассажиров будут перевозить современные электробусы.
Маршруты № 283 и 283к объединят в маршрут № 483 — автобусы из Новоподрезкова до ближайшей станции метро «Ховрино» будут курсировать регулярнее и чаще.
У автобуса № 958 изменится номер, теперь это автобус № 358, и трасса в Ховрине. Его маршрут пройдет через станцию метро «Беломорская», а также по улицам Беломорской и Смольной. Жителям Куркина будет удобнее добираться до поликлиники на Смольной улице.
На маршруте Е10 появится остановка «Дудкино», а на маршрутах № 644 и 843 — остановка «МФЦ “Северный”».