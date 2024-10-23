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Речная навигация завершается на севере Хабаровского края

В связи с наступлением холодов и угрозой обледенения судов на севере Хабаровского края введен запрет на выход на воду для владельцев водного транспорта. А с начала ноября сезон речной навигации завершится в регионе полностью.

Подробнее об этом рассказал в сегодняшнем выпуске программы «Утро с Губернией» государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко.

«Запрет касается всех маломерных судов, кроме тех, которые обеспечивают патрулирование, контрольно-надзорные мероприятия или подвоз продуктов питания в труднодоступные районы. Скорость, ветер, температура — на корпусе, как и на двигателе, образуется ледовая корка. Это влияет на управляемость, движение, устойчивость судна. Потеря управления, волна лагом, и судно может перевернуться», — сообщил Евгений Прощенко.