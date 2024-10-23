В омских Нефтяниках установят памятник знаменитому спортсмену

Горсовет одобрил установку памятника Анатолию Тарасову — выдающемуся российскому хоккеисту и тренеру, одному из основателей советской школы хоккея. Он появится перед зданием Ледового дворца имени Евгения Шастина по адресу пр. Мира, 15. Ранее это решение поддержала топонимическая комиссия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказали в администрации Советского округа, проект разработан по инициативе бюджетного учреждения дополнительного образования Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва “Сибирский нефтяник”. Реализовать его планируют до конца 2024 года.
Напомним, что Анатолий Тарасов — это знаменитый российский хоккеист и тренер, который сыграл ключевую роль в создании российской хоккейной школы. Он — заслуженный тренер СССР и заслуженный мастер спорта по хоккею, а также мастер спорта по футболу. Кроме того, он имеет степень кандидата педагогических наук. Тарасов — участник Великой Отечественной войны.