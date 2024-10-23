В омских Нефтяниках установят памятник знаменитому спортсмену

Напомним, что Анатолий Тарасов — это знаменитый российский хоккеист и тренер, который сыграл ключевую роль в создании российской хоккейной школы. Он — заслуженный тренер СССР и заслуженный мастер спорта по хоккею, а также мастер спорта по футболу. Кроме того, он имеет степень кандидата педагогических наук. Тарасов — участник Великой Отечественной войны.