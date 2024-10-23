Сильный циклон бушует в Хабаровске: фото с промокших улиц

Утренние пробки застали врасплох хабаровчан. Особенно печальная картина для водителей авто, ведь ямы моментально скрылись под огромными лужами и их приходилось долго и упорно объезжать. Конечно, такая погода с тем, что творится во Владивостоке не сравнится, но адреналин нагоняет.