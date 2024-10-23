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Сильный циклон бушует в Хабаровске: фото с промокших улиц

Холодный проливной дождь сегодня накрыл весь город.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 77% 756 мм рт. ст. +13°
41

Утренние пробки застали врасплох хабаровчан. Особенно печальная картина для водителей авто, ведь ямы моментально скрылись под огромными лужами и их приходилось долго и упорно объезжать. Конечно, такая погода с тем, что творится во Владивостоке не сравнится, но адреналин нагоняет.

Очевидцы рассказывают, что многие автомобили в центре города двигались с включенной аварийкой. Дождь, по прогнозам синоптиков, будет беспокоить хабаровчан на протяжении недели. Смотрим мокрый Хабаровск в нашем фоторепортаже.