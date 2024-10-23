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Отделка фасада Ледового дворца на Стрелке началась в Нижнем Новгороде

Благоустройство прилегающей территории и работы внутри объекта также продолжаются.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Подрядчик приступил к отделке фасада Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что вокруг объекта уже возвели леса, строители монтируют слой утеплителя. Благоустройство прилегающей территории и работы внутри объекта также продолжаются.

Напомним, Ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек и двух тренировочных площадок на 250 человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что готовность Ледового дворца на Стрелке достигла 70%. Сейчас специалисты активно готовят инженерные сети, ледовые арены, выполняют отделку помещений.

строительство