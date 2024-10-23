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Ленобласть начинает подготовку к 100-летию

Торжества примет столица региона — Гатчина.

Ленинградская область начинает подготовку к 100-летию. Главные события пройдут в столице региона — Гатчине. Подготовка получила статус приоритетного проекта. Об этом рассказали в региональной администрации.

Торжества примет столица региона — Гатчина. Ежегодно до 2027 года муниципальный округ будет выделять на реализацию проекта по 700 миллионов рублей, софинансирование от области — еще по 400 миллионов.

Среди запланированных работ:

— строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети;

— ремонт и строительство соцобъектов;

— благоустройство общественных территорий;

— новая спецтехника для более качественной уборки города;

— сохранение объектов культурного наследия;

— строительство новых объектов.

Опыт Гатчины станет примером для всех туристических городов Ленобласти.

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