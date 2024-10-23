Ленобласть начинает подготовку к 100-летию

Ленинградская область начинает подготовку к 100-летию. Главные события пройдут в столице региона — Гатчине. Подготовка получила статус приоритетного проекта. Об этом рассказали в региональной администрации.
Торжества примет столица региона — Гатчина. Ежегодно до 2027 года муниципальный округ будет выделять на реализацию проекта по 700 миллионов рублей, софинансирование от области — еще по 400 миллионов.
Среди запланированных работ:
— строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети;
— ремонт и строительство соцобъектов;
— благоустройство общественных территорий;
— новая спецтехника для более качественной уборки города;
— сохранение объектов культурного наследия;
— строительство новых объектов.
Опыт Гатчины станет примером для всех туристических городов Ленобласти.