Мошенники могут воровать у белорусов аккаунты в Telegram по новой схеме

В сообщении сказано, что аферисты пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности» и предупреждают о якобы возможной блокировке аккаунта по причине мошеннических действий с учетной записью. Затем они просят перейти по ссылке на так называемый системный центр. Специалисты советуют блокировать подобные сообщения.