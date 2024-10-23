Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники могут воровать у белорусов аккаунты в Telegram по новой схеме

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram и могут рассылать сообщения белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники могут воровать у белорусов и пользователей других стран аккаунты в Telegram по новой схеме. Про новую схему кражи аккаунтов в популярном мессенджере передает ТАСС.

В сообщении сказано, что аферисты пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности» и предупреждают о якобы возможной блокировке аккаунта по причине мошеннических действий с учетной записью. Затем они просят перейти по ссылке на так называемый системный центр. Специалисты советуют блокировать подобные сообщения.

Ранее мы писали, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».

Тем временем милиция предупредила белорусов о мошенниках, продающих шины по низким ценам.

Кстати, Мингорисполком предупредил об отсутствии воды в минской Курасовщине.