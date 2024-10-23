Мошенники могут воровать у белорусов аккаунты в Telegram по новой схеме

Мошенники могут воровать у белорусов и пользователей других стран аккаунты в Telegram по новой схеме. Про новую схему кражи аккаунтов в популярном мессенджере передает ТАСС.
В сообщении сказано, что аферисты пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности» и предупреждают о якобы возможной блокировке аккаунта по причине мошеннических действий с учетной записью. Затем они просят перейти по ссылке на так называемый системный центр. Специалисты советуют блокировать подобные сообщения.
Ранее мы писали, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?».
Тем временем милиция предупредила белорусов о мошенниках, продающих шины по низким ценам.
Кстати, Мингорисполком предупредил об отсутствии воды в минской Курасовщине.