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Глава Минобороны сказал о подготовке Беларусью и Россией учений «Запад-2025»

Министр обороны Хренин сообщил, что Беларусь и Россия начали подготовку учений «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин сказал о подготовке Беларусью и Россией учений «Запад-2025». Подробности опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны Беларуси.

— В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения «Запад-2025», — уточнил Хренин.

По его словам, указанное учение окажется главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году. Он уточнил, что учение создаст условия для дальнейшего совершенствования уже действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Глава Минобороны акцентировал внимание на том, что мероприятия такого масштаба дают возможность на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки войск, а также способность войск совместно выполнять поставленные задачи.

Ранее Генштаб заявил, что призывной возраст не будут менять в Беларуси.

Тем временем Минобороны Беларуси сказало об отправке призывников на срочную военную службу.

А еще мы писали, что ЦИК назвал дату президентских выборов в Беларуси.