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В Омске переименовали остановку на улице Ленина

Остановка «Дом одежды» на улице Ленина теперь называется «Дом актёра».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Инициатива по смене названия исходила от Омского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Проект постановления с учётом решения топонимической комиссии разработали в горадминистрации.

В среду, 23 октября, на заседании Горсовета депутаты приняли положительное решение по данному вопросу, ведь магазина «Дома одежды» уже не существует. Вместе с тем новое название позволит повысить общественную значимость «Дома актёра имени народного артиста РСФСР Ножери Чонишвили».

Отметим, что на сегодняшний день региональное отделение Союза театральных деятелей России насчитывает более трёхсот членов — ведущих театральных специалистов Омска, Тары и Калачинска.