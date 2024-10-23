В Омске переименовали остановку на улице Ленина

В среду, 23 октября, на заседании Горсовета депутаты приняли положительное решение по данному вопросу, ведь магазина «Дома одежды» уже не существует. Вместе с тем новое название позволит повысить общественную значимость «Дома актёра имени народного артиста РСФСР Ножери Чонишвили».