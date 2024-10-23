Волгоградским дачникам подали автобус после 4-часового ожидания

— В 6.30 и 9.20 автобусы не пришли. Нам дали автобус только в 10 утра — один. Ждали мы, получается, четыре часа. Теперь голова болит о том, как добираться обратно. Последний рейс в 15.20. Выходит, что мы не успели приехать, а уже надо в Волгоград возвращаться. Почему такое расписание? Кто его составляет? — возмущаются дачники.