В США десятки человек отравились в McDonald’s, они ели гамбургеры с луком

Пострадавшие ели в точках сети в десяти штатах: Орегоне, Монтане, Вайоминге, Юте, Колорадо, Небраске, Канзасе, Айове, Миссури и Висконсине. В Колорадо наибольшее количество потерпевших — 27, затем идет Небраска — девять человек. У всех обнаружили кишечную палочку, а именно бактерию Escherichia coli O157: H7. У отравившихся сильно болел живот, были рвота и понос с кровью. Обычно симптомы проявляются на третий-четвертый день после заражения, на лечение уходит от одного до трех дней. Однако болезнь может дать осложнения на почки, в том числе острую почечную недостаточность, особенно у детей, в этом случае необходима госпитализация.