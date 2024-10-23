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Фильмы о любви снимут в Туапсе

На курорте стартовали съёмки трёх художественных фильмов, в которых задействованы известные российские актёры. Съёмки планируют завершить до декабря.

В рамках проекта будут созданы три фильма о любви. В одном из них главную роль сыграет Глафира Тарханова, в другом — Карен Захаров. Третий фильм называется «Сонино царство».

Об этом сообщают «Туапсинские вести».

кино