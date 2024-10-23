Нижегородские хирурги сделали «заплатку» для головы пациента из кожи бедра

Хирурги Нижегородского онкодиспансера пересадили часть кожи с бедра на голову пациента с раком. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов.
Злокачественное новообразование волосистой части кожи головы могло прорасти в глаза, уши, нос, распространиться на кости черепа и мозг. Из-за этого пораженный участок удалили с запасом.
Донорский лоскут кожи решили взять с бедра пациента с помощью специального инструмента — дерматома.
«Символично, что первый российский дерматом изобрел профессор Горьковского мединститута Михаил Колокольцев, во всем мире его так и называют — электродерматом Колокольцева», — отмечается в публикации.
Напомним, нижегородские ученые показали будущее лекарство от диабета.