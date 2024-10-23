В уфимской больнице рассказали, как уберечься от простуды

Врачи городской больницы № 5 в Уфе назвали топ-10 простых способов профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Лечебница опубликовала памятку в своих соцсетях.
Легкие и действенные советы, как уберечь себя от сезонной болезни:
1) Мыть руки с мылом после посещения общественных мест (или пользоваться антисептиками);
2) Каждый вечеро промывать нос солевыми растворами или специальными спреями;
3) Меньше посещать торговые центры, стадионы и другие места массового скопления людей;
4) Закаляться;
5) Высыпаться и меньше нервничать;
6) Использовать одноразовые платки во время кашля и чихания и выкинуть их сразу после применения;
7) Регулярно проветривать квартиру и проводить в ней влажную уборку;
8) Одеваться по погоде;
9) Ежегодно вакцинироваться (уточнить у врача наличие противопоказаний для прививки);
10) Правильно и разнообразно питаться, поддерживая организм витаминами и другими полезными соединениями.
Напомним, ранее стало известно, что за минувшую неделю ОРВИ и грипп в Башкирии подхватили более 27 тысяч жителей.
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