Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимской больнице рассказали, как уберечься от простуды

Врачи из Уфы назвали топ-10 простых способов профилактики ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

Врачи городской больницы № 5 в Уфе назвали топ-10 простых способов профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Лечебница опубликовала памятку в своих соцсетях.

Легкие и действенные советы, как уберечь себя от сезонной болезни:

1) Мыть руки с мылом после посещения общественных мест (или пользоваться антисептиками);

2) Каждый вечеро промывать нос солевыми растворами или специальными спреями;

3) Меньше посещать торговые центры, стадионы и другие места массового скопления людей;

4) Закаляться;

5) Высыпаться и меньше нервничать;

6) Использовать одноразовые платки во время кашля и чихания и выкинуть их сразу после применения;

7) Регулярно проветривать квартиру и проводить в ней влажную уборку;

8) Одеваться по погоде;

9) Ежегодно вакцинироваться (уточнить у врача наличие противопоказаний для прививки);

10) Правильно и разнообразно питаться, поддерживая организм витаминами и другими полезными соединениями.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшую неделю ОРВИ и грипп в Башкирии подхватили более 27 тысяч жителей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.