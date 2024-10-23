В Фергане станет больше туристов из Казахстана

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Туристический поток из Казахстана в Фергану увеличится, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.
«В целях увеличения количества туристов из Казахстана в Ферганской области будет реализован ряд двусторонних проектов. Это было согласовано в ходе визита министра туризма и спорта Республики Казахстан Кайрата Садвакасова в регион», — говорится в сообщении.
Казахстанская делегация ознакомилась с туристическими возможностями Ферганской области. Гости посетили достопримечательности Коканда и высоко оценили туристический потенциал региона.
В ходе встречи с узбекскими коллегами они обсудили ряд вопросов, связанных с развитием туристической отрасли, увеличением двустороннего туристического обмена между Ферганской областью и Казахстаном.
По данным Агентства статистики, Казахстан находится на третьем месте после Таджикистана и Кыргызстана по числу туристов, посетивших Узбекистан в январе-сентябре этого года.
Всего за 9 месяцев 2024-го в республике с туристическими целями побывали 5,7 млн иностранных граждан.
По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом этот показатель увеличился на 825,8 тыс. человек или на 16,8%.