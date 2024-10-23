Чем полезны финики и сколько их можно съесть в день

Существует множество сортов фиников, каждый из которых обладает уникальными вкусовыми и текстурными характеристиками. Один из самых популярных видов — Меджул. Эти фрукты крупные, мясистые, мягкие, с насыщенным карамельным вкусом. Их часто едят свежими, они идеально подходят для перекусов. В то время как сорт Деглет Нур отличается более твердой текстурой и легким медовым вкусом, что хорошо подходит для выпечки и кулинарии.