Самарцы требуют вернуть 80-й автобус

— Я второй месяц пишу про отсутствие 80-го автобуса в Волгаре. Нам пустили автобус 5к. Но он не заходит на улицу Куйбышева, а многие ездили на 80-м именно туда. Раньше рейс у 80-го был в 6 утра. А у 5к рейсы в 5:50 и 6:10. Перерыв 20 минут. И это не ПАЗик, а маленькая «Газель». Впереди зима, и будет помешаться ещё меньше людей. А на улице зимой холодно. Мы просим или вернуть 80-й маршрут, или пустить 5к по улице Куйбышева с рейсом в 6 утра!