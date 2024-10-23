Казанская фигуристка Валиева: «Охватывает гордость за родной город»

Казанская фигуристка Камила Валиева заявила, что гордится своим родным городом. Об этом он поделилась в своем телеграм-канале.
По словам Валиевой, она не устает хвалить свой родной город, так как в столице Татарстана переплетаются восточная и западная культуры. Она отметила татарские блюда, казанский Кремль и радушных местных жителей.
Валиеву, как казанку очень радует, что за последнее время в Казани прошло много потрясающих событий мирового масштаба. Она привела в пример саммит БРИКС, на который специально приехали лидеры более 20 государств. Она советует обязательно посетить этот город.
Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин во время личной встречи обсудили историю Казани. Встреча первых лиц России и Китая длилась более часа.