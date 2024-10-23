Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Омске

По данным сервисов «Гисметео» и «Яндекс. Погода» в первые дни следующего месяца днём будет ещё плюсовая температура.
Так с 1 по 4 ноября включительно днём ожидается до +3…+4 градусов, а ночью — стабильный «минус». Однако в районе
При этом «Гисметео» обещает в среднем более высокую температуру воздуха, чем «Яндекс», и большее количество осадков. Ясных дней в ноябре в Омске, вообще, будет немного.
В ближайшие же трое суток погода будет радовать жителей Омской области теплом. Днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, ожидается от +7 до +12.
Напомним, что прогноз действителен на момент публикации и может измениться.