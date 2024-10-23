Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Омске

Так с 1 по 4 ноября включительно днём ожидается до +3…+4 градусов, а ночью — стабильный «минус». Однако в районе 9—10 ноября даже в дневные часы будет около ноля. Во второй половине ноября температура будет отрицательной уже круглые сутки.