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Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Омске

Стал известен прогноз погоды практически на весь ноябрь в Омске.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 77% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

По данным сервисов «Гисметео» и «Яндекс. Погода» в первые дни следующего месяца днём будет ещё плюсовая температура.

Так с 1 по 4 ноября включительно днём ожидается до +3…+4 градусов, а ночью — стабильный «минус». Однако в районе 9—10 ноября даже в дневные часы будет около ноля. Во второй половине ноября температура будет отрицательной уже круглые сутки.

При этом «Гисметео» обещает в среднем более высокую температуру воздуха, чем «Яндекс», и большее количество осадков. Ясных дней в ноябре в Омске, вообще, будет немного.

В ближайшие же трое суток погода будет радовать жителей Омской области теплом. Днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, ожидается от +7 до +12.

Напомним, что прогноз действителен на момент публикации и может измениться.