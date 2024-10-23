Глава Минтранса РФ обозначил сроки строительства аэропорта Омск-Федоровка

"В ближайшую пятилетку реконструируем и построим не менее 75 аэродромов. Новые аэропорты будут построены в Омске, Шикотане, Иркутске, Новороссии.
Привлекаем не только средства федерального бюджета, но и частные инвестиции. Цены на билеты останутся доступными, в том числе благодаря трем программам субсидирования. Только в 2024 году суммарный объем финансирования составил почти 25 млрд рублей", — заявил Роман Старовойт.
Напомним, что на прошлой неделе губернатор Виталий Хоценко подписал указ, согласно которому проект аэропорта Омск-Федоровка официально получил куратора в областном правительстве. Так, за реализацию концессионного соглашения на проектирование, строительство, реконструкцию и использование (эксплуатацию) нового аэропортового комплекса Омск-Федоровка будет отвечать Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Добавим, что в августе 2024 года по итогам встречи с Романом Старовойтом в Москве губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по проектированию будущей воздушной гавани.
Аэропорт Омск-Федоровка будут возводить по проекту «Воздушные ворота». Ранее сообщалось, что на сегодняшний день общая стоимость проекта строительства составляет более 43 млрд рублей.