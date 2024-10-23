Глава Минтранса РФ обозначил сроки строительства аэропорта Омск-Федоровка

Привлекаем не только средства федерального бюджета, но и частные инвестиции. Цены на билеты останутся доступными, в том числе благодаря трем программам субсидирования. Только в 2024 году суммарный объем финансирования составил почти 25 млрд рублей", — заявил Роман Старовойт.