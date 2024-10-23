Выбрать витамины можно по цвету: Нижегородские медики назвали самые полезные фрукты и овощи

— Лучше всего овощи употреблять с мясными продуктами, так как они способствуют лучшему усвоению рыбы и мяса. А вот фрукты стоит есть не раньше чем через три часа после мясных блюд. Лучше всего их есть по утрам, так они заряжают организм энергией на целый день. А вот на ночь фрукты есть не стоит. Они повышают кислотность желудка, из-за чего в нем начинается процесс брожения. Кроме того, содержащаяся в них фруктоза способствует выделению инсулина, что повышает нагрузку на поджелудочную железу. Также они могут вызвать бессонницу, образование лишнего жира и отечность. А вот заменять ими обычный прием пищи не нужно, потому что это нарушает липидный и углеводный обмен в организме.