Выбрать витамины можно по цвету: Нижегородские медики назвали самые полезные фрукты и овощи

С наступлением холодов и пасмурной погоды люди особенно остро нуждаются в витаминах и минералах. Их основным источником являются фрукты и овощи. Как правильно их выбрать и какие полезные вещества в них содержатся, «КП-Нижний Новгород» рассказала нутрициолог Екатерина Дубровина.
— Почему фрукты и овощи так важны?
— В них содержится клетчатка, необходимая для правильной работы желудочно-кишечного тракта, нормализации жирового обмена и выведения из организма плохого холестерина. Также они являются источником антиоксидантов, защищающих от свободных радикалов и замедляющих старение. Фрукты овощи укрепляют иммунитет, что особенно важно в период осенних холодов. Многие из них облегчают депрессию, нормализуют обменные процессы в организме и обладают антибактериальными свойствами.
— Как и когда правильно употреблять фрукты и овощи?
— Лучше всего овощи употреблять с мясными продуктами, так как они способствуют лучшему усвоению рыбы и мяса. А вот фрукты стоит есть не раньше чем через три часа после мясных блюд. Лучше всего их есть по утрам, так они заряжают организм энергией на целый день. А вот на ночь фрукты есть не стоит. Они повышают кислотность желудка, из-за чего в нем начинается процесс брожения. Кроме того, содержащаяся в них фруктоза способствует выделению инсулина, что повышает нагрузку на поджелудочную железу. Также они могут вызвать бессонницу, образование лишнего жира и отечность. А вот заменять ими обычный прием пищи не нужно, потому что это нарушает липидный и углеводный обмен в организме.
— С какого возраста можно употреблять фрукты и овощи?
— До года детям можно давать фрукты и овощи в виде муссов и пюре. Как только прорезались зубы, можно постепенно водить в рацион яблоки и другие плоды. Однако не больше 150 грамм в день. Постепенно их количество увеличивается. Взрослым стоит употреблять 400−500 грамм в сутки.
КОНКРЕТНО.
Какие полезные вещества содержатся во фруктах и овощах?
— Желтые фрукты и овощи богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему человека. В этом списке кукуруза, ананасы, цветная капуста, желтые яблоки, абрикосы, персики, дыни и бананы.
— Оранжевые фрукты и овощи содержат бета-каротин. Он является сильным антиоксидантом и обладает антираковыми свойствами. К ним относятся морковь, манго, тыква, облепиха и другие.
— Красные плоды богаты флавоноидами. Они защищают организм от воздействия свободных радикалов. Благодаря этому человек может дольше сохранять молодость и привлекательность. Также они снимают воспаление мочевыводящих путей и снижают риск образования раковых опухолей. Здесь можно назвать красные яблоки, арбузы, вишню, гранат, клубнику, малину, клюкву, помидоры, свеклу и другие.
— Зеленые плоды богаты хлорофиллом, магнием, калием и кальцием. Они улучшают процесс пищеварения и укрепляют нервы. Кроме того, в них содержатся витамины А, В и С. Тут можно назвать яблоки, киви, авокадо, огурцы, капуста, горох, шпинат, сельдерей, салат и другие.
— Сиреневые фрукты и овощи являются важным источником антиоксидантов, замедляющих процесс старения и оказывающих противомикробное действие. Также в них содержится железо, магний, фосфор, кальций, калий и другие вещества.