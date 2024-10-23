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Пожар случился в сантехническом помещении в школе под Минском

МЧС сказало про пожар в сантехническом помещении в школе под Минском.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в сантехническом помещении в школе под Минском, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в средней школе № 1, которая находится в деревне Копище Минского района, 23 октября случилось загорание в сантехническом помещении. Сказано, что оно было оперативно потушено до момента приезда спасателей.

Также сказано, что из-за того, что сработала система пожарной автоматики, проводилась эвакуация учеников, а также сотрудников из здания школы. В МЧС уточнили, что никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина случившегося.

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