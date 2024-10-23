Пожар случился в сантехническом помещении в школе под Минском, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, в средней школе № 1, которая находится в деревне Копище Минского района, 23 октября случилось загорание в сантехническом помещении. Сказано, что оно было оперативно потушено до момента приезда спасателей.
Также сказано, что из-за того, что сработала система пожарной автоматики, проводилась эвакуация учеников, а также сотрудников из здания школы. В МЧС уточнили, что никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина случившегося.
Ранее мы писали, что Минобразования Беларуси не планирует вводить форму для учителей.
Тем временем мошенники могут воровать у белорусов аккаунты в Telegram по новой схеме.
Кстати, Мингорисполком предупредил об отсутствии воды в минской Курасовщине.