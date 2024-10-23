Капитальный ремонт детской поликлиники № 5 в Уфе подходит к концу

В Уфе вышел на финишную прямую капитальный ремонт детской поликлиники № 5. Медучреждение стало первым объектом в рамках республиканской программы модернизации больниц.
На сегодняшний день строители завершили все отделочные работы, впереди — закупка оборудования и мебели. Сама поликлиника стала яркой и уютной. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева ее новый облик разрабатывал Центр городского дизайна.
— Микрорайон развивающийся, поликлиника здесь будет востребованной. Получается ярко, уютно. Организовали дополнительные парковочные места, — поделился с горожанами сити-менеджер.
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