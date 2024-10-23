Хоценко: с начала года в Омской области сдали 688 тысяч квадратных метров жилья

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что количество сданных в эксплуатацию квадратных метров почти выполнило план на 2024 год. По состоянию на октябрь этого года в эксплуатацию ввели 687,6 тыс. квадратных метров жилья, что на 10% больше по сравнению с октябрем прошлого года.
Как отметил глава региона, наибольший прирост дало индивидуальное жилищное строительство. Увеличение объема ввода также наблюдается за счет строительства многоквартального жилья.
Губернатор лично контролирует темпы строительства нового жилья и социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.
«На октябрь 2024 года в Омской области ввели в эксплуатацию 687,6 тысяч кв.м. жилья. В динамике это более +10% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы наращиваем, особое внимание уделяем качеству и развитию социальной инфраструктуры», — рассказал Виталий Хоценко.
Глава региона также добавил, что все новые микрорайоны в Омской области строятся с уже благоустроенными дворами и комфортными зонами для отдыха.