Хоценко: с начала года в Омской области сдали 688 тысяч квадратных метров жилья

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что количество сданных в эксплуатацию квадратных метров почти выполнило план на 2024 год. По состоянию на октябрь этого года в эксплуатацию ввели 687,6 тыс. квадратных метров жилья, что на 10% больше по сравнению с октябрем прошлого года.